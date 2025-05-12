«Марсель» выкупит права на Хёйбьерга — L’Équipe

«Марсель» в ближайшее время выкупит права на полузащитника сборной Дании Пьера-Эмиля Хёйбьерга, арендованного у «Тоттенхэма». Об этом сообщает L’Équipe.

Хавбек пополнил состав «Олимпика» в июле 2024 года, арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Провансальцы сохранят датчанина в составе для выступления в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Отмечается, что опция выкупа, прописанная в контракте Хёйбьерга, уже активирована, лондонский клуб заработает на трансфере € 13 млн.

За тур до конца нынешнего розыгрыша Лиги 1 «Марсель» занимает второе место в турнирной таблице, в активе команды 62 очка.