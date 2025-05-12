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Эдуард Мор: все болельщики хотят увидеть финал Кубка «Зенит» — «Спартак»

Эдуард Мор: все болельщики хотят увидеть финал Кубка «Зенит» — «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о возможной встрече красно-белых с санкт-петербургским «Зенитом» в финальном матче Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После неудач в чемпионате эта игра — последний шанс для «Спартака» в сезоне. Для болельщиков очень болезненными были поражения, что от ЦСКА, что от «Динамо», важно ещё понимать, что это поражения в дерби. И сейчас только Кубок России остаётся «Спартаку». Команда должна показать с «Ростовом» свою лучшую игру, и я думаю, что это у них получится.

«Спартак» заслужил играть в финале, и давайте будем честными: всем нейтральным болельщикам не хочется повторения прошлогоднего финала «Зенит» — «Балтика», где были пустые «Лужники» и практически не было никакого ажиотажа вокруг матча. Я думаю, все любители футбола, независимо от того, болеют они за «Спартак» или за другую команду, станут поддерживать красно-белых. Финал в Лужниках «Зенит» — «Спартак», на данный момент круче вообще не придумаешь. Этого хотят все», — сказал Эдуард Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Гурьевым.

«Зенит» в ответной финальной встрече Пути РПЛ Кубка России встретится с московским ЦСКА. В первом матче сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0. «Спартак» в финале Пути регионов в формате одной игры встретится с «Ростовом». Матчи пройдут соответственно 14 и 15 мая. Победители противостояний в очной встрече определят обладателя Кубка страны.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
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