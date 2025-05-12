«Пари НН» — «Крылья Советов»: Грулёв открыл счёт на девятой минуте

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступает Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия). Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев поля.

На девятой минуте нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв открыл счёт — 1:0.

После 27 сыгранных встреч «Пари НН» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 30 очков.