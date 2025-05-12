В «Реале» рассказали о тяжести травм Винисиуса и Васкеса, полученных в игре с «Барселоной»

Стали известны подробности о травмах вингера «Реала» Винисиуса Жуниора и защитника Лукаса Васкеса, полученных в матче 35-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (3:4). Оба футболиста вышли на поле с первых минут, но были заменены во второй половине игры. О диагнозах футболистов сообщил официальный сайт «сливочных».

Сообщается, что Винисиус Жуниор получил растяжение связок левой лодыжки. У Лукаса Васкеса после медосмотра выявлено повреждение пектиновой мышцы левого бедра. За состоянием здоровья обоих футболистов продолжит следить медперсонал мадридцев.

После 35 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 75 очками. «Барселона». после победы над «Реалом», довела количество набранных в сезоне очков до 82, а отрыв от «королевского клуба» был увеличен до семи очков.