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В «Реале» рассказали о тяжести травм Винисиуса и Васкеса, полученных в игре с «Барселоной»

В «Реале» рассказали о тяжести травм Винисиуса и Васкеса, полученных в игре с «Барселоной»
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Стали известны подробности о травмах вингера «Реала» Винисиуса Жуниора и защитника Лукаса Васкеса, полученных в матче 35-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (3:4). Оба футболиста вышли на поле с первых минут, но были заменены во второй половине игры. О диагнозах футболистов сообщил официальный сайт «сливочных».

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    

Сообщается, что Винисиус Жуниор получил растяжение связок левой лодыжки. У Лукаса Васкеса после медосмотра выявлено повреждение пектиновой мышцы левого бедра. За состоянием здоровья обоих футболистов продолжит следить медперсонал мадридцев.

После 35 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 75 очками. «Барселона». после победы над «Реалом», довела количество набранных в сезоне очков до 82, а отрыв от «королевского клуба» был увеличен до семи очков.

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