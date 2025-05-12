Шикунов: жест Станковича — некрасивый момент, надо быть солиднее

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал поведение главного тренера красно-белых Деяна Станковича в матче 28-го тура РПЛ с «Динамо». В конце поединка Станкович показал жест в адрес арбитра Алексея Сухого, намекающий на его предвзятость.

«Нельзя сказать, что матч с «Динамо» был самым слабым для «Спартака» этой весной — мы видели игру с Махачкалой, которая была ещё смешнее. Наверное, «Спартак» провалил зимнюю подготовку. Станкович умеет давать эмоции команде. Футболисты выходят с эмоциями, но нет игры, потому что нет сил и они не успевают. Раньше успевали, а сейчас — нет.

Что касается жеста Станковича, это некрасивый момент. Бывший футболист серьёзного уровня. Ты большой человек здесь — главный тренер «Спартака»! Этим занимаются люди другого уровня. Именно поэтому на это очень неприятно смотреть. Даже если в голове есть чувство, что тебя глушат, не надо выносить это на публику. Есть люди, которые потом разберутся. В такой ситуации надо быть солиднее и держать удар. Если ты горишь со счётом 0:2 и ничего не создаёшь у ворот соперника, причём тут судьи? «Динамо» после второго мяча специально село назад и ловило «Спартак» на третий гол», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.