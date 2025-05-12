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Агент Гурцкая — о Гусеве в московском «Динамо»: ещё один матч выиграет — останется главным

Агент Гурцкая — о Гусеве в московском «Динамо»: ещё один матч выиграет — останется главным
Ролан Гусев
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Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева. В воскресенье, 11 мая, бело-голубые под руководством Гусева одержали победу над «Спартаком» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

– Для Гусева матч со «Спартаком» был «матчем жизни и смерти», чтобы остаться или продлить контракт с «Динамо». Я представляю, как Гусев накручивал команду перед игрой – это было видно по первым 20 минутам.

– Если Гусев выиграет две встречи, то…
– Даже если Гусев выиграет один матч, я уверен, что он останется главным тренером. Знаете, кто может поддержать Гусева? Латиноамериканцы. Он говорит по-испански, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 28 сыгранных встреч «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. В следующем туре подопечные Ролана Гусева сыграют с тольяттинским «Акроном».

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