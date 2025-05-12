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«Бавария» хочет подписать Вирца до старта КЧМ, «Байер» запросит € 150 млн — Плеттенберг

«Бавария» хочет подписать Вирца до старта КЧМ, «Байер» запросит € 150 млн — Плеттенберг
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Мюнхенская «Бавария» продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника «Байера» Флориана Вирца в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём аккаунте в соцсети X, переговоры между клубами уже начались.

По данным источника, мюнхенцы пытаются ускорить процесс, чтобы заключить контракт с футболистом до старта клубного чемпионата мира, который пройдёт в США с 15 июня до 13 июля. «Байер», в свою очередь, надеется сохранить Вирца до лета следующего года. За переход в ближайшее трансферное окно «Баварии» придётся заплатить € 150 млн.

В текущем сезоне Флориан Вирц принял участие в 44 матчах «Байера» во всех турнирах, забил 16 голов и 15 раз результативно ассистировал партнёрам по команде. Его контракт с леверкузенцами действует до 30 июня 2027 года.

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