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Рафинья близок к продлению контракта с «Барселоной» — Mundo Deportivo

Рафинья близок к продлению контракта с «Барселоной» — Mundo Deportivo
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Нападающий сборной Бразилии Рафинья в ближайшее время подпишет новое соглашение с «Барселоной». Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Стороны близки к согласованию нового договора, рассчитанного до лета 2029 года. На данный момент обсуждается ряд деталей, например, размер отступных. Согласно источнику, эти вопросы не окажут негативного воздействия на диалог.

Нынешний контракт бразильца с Барселоной рассчитан до 30 июня 2027 года. После продления договора Рафинья станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов каталонской команды. Ранее сам игрок заявил о желании продолжить выступать за «блауграну». Цвета сине-гранатовых нападающий защищает с 2022 года.

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