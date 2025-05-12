Рафинья близок к продлению контракта с «Барселоной» — Mundo Deportivo

Нападающий сборной Бразилии Рафинья в ближайшее время подпишет новое соглашение с «Барселоной». Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Стороны близки к согласованию нового договора, рассчитанного до лета 2029 года. На данный момент обсуждается ряд деталей, например, размер отступных. Согласно источнику, эти вопросы не окажут негативного воздействия на диалог.

Нынешний контракт бразильца с Барселоной рассчитан до 30 июня 2027 года. После продления договора Рафинья станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов каталонской команды. Ранее сам игрок заявил о желании продолжить выступать за «блауграну». Цвета сине-гранатовых нападающий защищает с 2022 года.