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«Много очков потеряли из-за судей». Защитник «Факела» Юрганов — о вылете из РПЛ

«Много очков потеряли из-за судей». Защитник «Факела» Юрганов — о вылете из РПЛ
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Защитник воронежского «Факела» Игорь Юрганов назвал причины досрочного вылета команды из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу после поражения в матче 28-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 22'    

— Как вам судейство? Многие отмечают, что много ошибок против «Факела».
— Не зря это отмечают. Но это всё, что я могу сказать.

— Но вы согласны с выражением, что вас «прибили»?
— Много очков мы потеряли из‑за судейских решений, мы это видим, но ничего не можем с этим поделать, – приводит слова Юрганова «Матч ТВ».

После 28 проведённых встреч «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 16 набранных очков. Отставание от зоны стыковых матчей составляет семь очков.

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