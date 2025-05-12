«Много очков потеряли из-за судей». Защитник «Факела» Юрганов — о вылете из РПЛ

Защитник воронежского «Факела» Игорь Юрганов назвал причины досрочного вылета команды из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу после поражения в матче 28-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (0:1).

— Как вам судейство? Многие отмечают, что много ошибок против «Факела».

— Не зря это отмечают. Но это всё, что я могу сказать.

— Но вы согласны с выражением, что вас «прибили»?

— Много очков мы потеряли из‑за судейских решений, мы это видим, но ничего не можем с этим поделать, – приводит слова Юрганова «Матч ТВ».

После 28 проведённых встреч «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 16 набранных очков. Отставание от зоны стыковых матчей составляет семь очков.