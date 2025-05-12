«Спартак» направил обращение в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Динамо»
Поделиться
В московском «Спартаке» рассказали, что подали обращения в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по двум эпизодам встречи 28-го тура с московским «Динамо» (0:2). В качестве главного арбитра игру обслуживал Алексей Сухой.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7' 2:0 Глебов – 30'
«Направили обращение в ЭСК по эпизоду с фолом Касереса на Рябчуке в штрафной на 59-й минуте и с рукой Касереса в штрафной на 81-й», — сообщили в пресс-службе «Спартака» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.
После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 мая 2025
-
21:15
-
21:02
-
20:58
-
20:46
-
20:40
-
20:36
-
20:32
-
20:30
-
20:14
-
20:02
-
19:56
-
19:51
-
19:49
-
19:46
-
19:40
-
19:38
-
19:36
-
19:21
-
19:20
-
19:20
-
19:16
-
19:08
-
19:00
-
18:55
-
18:54
-
18:44
-
18:40
-
18:24
-
18:20
-
18:14
-
18:08
-
18:08
-
18:00
-
17:48
-
17:20