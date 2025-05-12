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«Спартак» направил обращение в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Динамо»

«Спартак» направил обращение в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Динамо»
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В московском «Спартаке» рассказали, что подали обращения в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по двум эпизодам встречи 28-го тура с московским «Динамо» (0:2). В качестве главного арбитра игру обслуживал Алексей Сухой.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

«Направили обращение в ЭСК по эпизоду с фолом Касереса на Рябчуке в штрафной на 59-й минуте и с рукой Касереса в штрафной на 81-й», — сообщили в пресс-службе «Спартака» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.

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