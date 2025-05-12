Гол Кокорина спас «Арис» от поражения в матче с «Омонией» в чемпионате Кипра

Завершился плей-офф чемпионов кипрской лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Арис» и «Омония». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кирьякосом Атанасиу (Кипр). Итоговый результат — 3:3.

На 11-й минуте нападающий «Омонии» Стеван Йоветич открыл счёт. На 26-й минуте форвард Вилли Семедо увеличил преимущество команды из Никосии. На 27-й минуте Йоветич оформил дубль во встрече. На 43-й минуте полузащитник Алекс Сарфо отыграл один мяч «Ариса». На 46-й минуте вместо Сарфо на поле вышел российский нападающий Александр Кокорин. На 54-й минуте Кокорин забил второй гол клуба из Лимасола. На 64-й минуте Янник Гомис сравнял счёт — 3:3.

После 35 сыгранных встреч «Арис» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Кирпа, набрав 72 очка. «Омония» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 65 очков.