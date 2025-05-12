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Гол Кокорина спас «Арис» от поражения в матче с «Омонией» в чемпионате Кипра

Гол Кокорина спас «Арис» от поражения в матче с «Омонией» в чемпионате Кипра
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Завершился плей-офф чемпионов кипрской лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Арис» и «Омония». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кирьякосом Атанасиу (Кипр). Итоговый результат — 3:3.

Кипр — Первый дивизион . Плей-офф чемпионов. 35-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
3 : 3
Омония
Никосия
0:1 Йоветич – 11'     0:2 Семедо – 26'     0:3 Йоветич – 27'     1:3 Opoku Sarfo – 43'     2:3 Кокорин – 54'     3:3 Гомис – 64'    

На 11-й минуте нападающий «Омонии» Стеван Йоветич открыл счёт. На 26-й минуте форвард Вилли Семедо увеличил преимущество команды из Никосии. На 27-й минуте Йоветич оформил дубль во встрече. На 43-й минуте полузащитник Алекс Сарфо отыграл один мяч «Ариса». На 46-й минуте вместо Сарфо на поле вышел российский нападающий Александр Кокорин. На 54-й минуте Кокорин забил второй гол клуба из Лимасола. На 64-й минуте Янник Гомис сравнял счёт — 3:3.

После 35 сыгранных встреч «Арис» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Кирпа, набрав 72 очка. «Омония» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 65 очков.

Календарь чемпионата Кипра
Турнирная таблица чемпионата Кипра
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