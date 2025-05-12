Хуан Босельи стал первым игроком в истории «Пари НН», оформившим покер в РПЛ

Полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи стал первым футболистом нижегородцев, оформившим покер в Российской Премьер-Лиге. Уругваец отличился в матче 28-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Ранэль Зияков (Набережные Челны). На момент написания новости счёт 5:2 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Босельи забил четыре мяча — по два с игры и с пенальти. Забитыми мячами футболист отметился на 16-й, 44-й, 45+1-й и 76-й минутах. Ранее ни один футболист «Пари НН» не забивал больше двух мячей за игру в РПЛ.
После 27 сыгранных встреч «Пари НН» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 30 очков.
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