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«Пари НН» — «Крылья Советов»: Босельи оформил покер на 76-й минуте

«Пари НН» — «Крылья Советов»: Босельи оформил покер на 76-й минуте
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В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступает Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия). Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 5:2 в пользу хозяев поля.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Грулёв – 9'     2:0 Босельи – 16'     3:0 Босельи – 44'     4:0 Босельи – 45+1'     4:1 Олейников – 45+5'     4:2 Шитов – 65'     5:2 Босельи – 76'    

На девятой минуте нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв открыл счёт. На 16-й минуте форвард Хуан Босельи увеличил преимущество хозяев. На 44-й минуте Босельи довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти. На 45+1-й минуте Босельи оформил хет-трик во встрече. На 45+5-й минуте полузащитник Иван Олейников отыграл один мяч «Крыльев». На 65-й минуте отличился нападающий гостей Владислав Шитов. На 76-й минуте Босельи с 11-метрового удара записал четвёртый мяч на свой счёт — 5:2.

После 27 сыгранных встреч «Пари НН» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 30 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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