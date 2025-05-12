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Мбаппе опубликовал пост о поражении «Реала» в матче с «Барселоной»

Мбаппе опубликовал пост о поражении «Реала» в матче с «Барселоной»
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе опубликовал в соцсетях пост, посвящённый поражению команды в матче 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 с «Барселоной» со счётом 3:4.

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    

«Обидно, но мы вернёмся. Вперёд, «Мадрид»!» — написал Мбаппе на своей странице в социальных сетях.

В игре с каталонской командой француз оформил хет-трик, забив на пятой, 14-й и 70-й минуте, но это не спасло «сливочных» от поражения. Победа в этом матче заметно увеличила шансы «блауграны» на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры (82 очка), «Реал» находится на второй строчке (75 очков).

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