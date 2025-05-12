Мбаппе опубликовал пост о поражении «Реала» в матче с «Барселоной»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе опубликовал в соцсетях пост, посвящённый поражению команды в матче 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 с «Барселоной» со счётом 3:4.

«Обидно, но мы вернёмся. Вперёд, «Мадрид»!» — написал Мбаппе на своей странице в социальных сетях.

В игре с каталонской командой француз оформил хет-трик, забив на пятой, 14-й и 70-й минуте, но это не спасло «сливочных» от поражения. Победа в этом матче заметно увеличила шансы «блауграны» на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры (82 очка), «Реал» находится на второй строчке (75 очков).