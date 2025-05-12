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Босельи оформил покер в матче с «Крыльями», только семь игроков до него делали это в РПЛ

Босельи оформил покер в матче с «Крыльями», только семь игроков до него делали это в РПЛ
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Уругвайский полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи оформил покер в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», став лишь восьмым игроком, которому покорилось данное достижение за всю историю РПЛ (с сезона-2002).

Ранее четырьмя забитыми мячами в одной игре РПЛ отмечались форвард «Спартака» Манфред Угальде, нападающие Жо и Вагнер Лав (оба — ЦСКА), игрок «Краснодара» Фёдор Смолов, а также Александр Ерохин, Артём Дзюба и Малком (все — «Зенит»).

Напомним, единственным автором пента-трика в истории РПЛ остаётся форвард «Зенита» Матео Кассьерра. На его счету пять голов в матче с «Ахматом» (5:1) в 2024 году.

Все авторы покеров в истории РПЛ:

Жо, ЦСКА — «Шинник» (5:1), 2006 год;
Вагнер Лав, ЦСКА — «Москва» (4:0), 2008 год;
Фёдор Смолов, «Краснодар» — «Урал» (6:0), 2016 год;
Александр Ерохин, «Зенит» – «СКА-Хабаровск» (6:0), 2018 год;
Артём Дзюба, «Зенит» – «Тамбов» (5:1), 2021 год;
Малком, «Зенит» – «Крылья Советов» (5:1), 2023 год;
Манфред Угальде, «Спартак» — «Локомотив» (5:2), 2024 год.

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