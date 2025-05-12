Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Охдуд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Хиляль» разгромил клуб «Аль-Ороба», Митрович забил один из голов

«Аль-Хиляль» разгромил клуб «Аль-Ороба», Митрович забил один из голов
Комментарии

«Аль-Хиляль» крупно обыграл команду «Аль-Ороба» в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля. Игра проходила на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде. Главным арбитром встречи был Эрик Ламбрехтс из Бельгии.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 31-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:05 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
4 : 0
Аль-Ороба
Сакака
1:0 Митрович – 28'     2:0 Аль-Давсари – 65'     3:0 Сезар – 90'     4:0 Сезар – 90+2'    
Удаления: нет / Аль-Зубаиди – 47'

Александр Митрович открыл счёт на 28-й минуте, Салем Аль-Давсари на 65-й удвоил преимущество команды, Кайо Сезар забил на 90-й и 90+2-й. У гостей на 47-й красную карточку получил Ибрахим Аль-Зубаиди.

Напомним, в матче первого круга победу также отпраздновал «Аль-Хиляль» (5:0).

После этой игры «Аль-Хиляль» идёт на втором месте в турнирной таблице саудовского первенства (68 очков), «Аль-Ороба» находится на 16-й строчке (30 очков).

Саудовская Аравия — Про-Лига
Саудовская Аравия — Про-Лига
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android