«Аль-Хиляль» разгромил клуб «Аль-Ороба», Митрович забил один из голов
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«Аль-Хиляль» крупно обыграл команду «Аль-Ороба» в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля. Игра проходила на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде. Главным арбитром встречи был Эрик Ламбрехтс из Бельгии.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 31-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:05 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
4 : 0
Аль-Ороба
Сакака
1:0 Митрович – 28' 2:0 Аль-Давсари – 65' 3:0 Сезар – 90' 4:0 Сезар – 90+2'
Удаления: нет / Аль-Зубаиди – 47'
Александр Митрович открыл счёт на 28-й минуте, Салем Аль-Давсари на 65-й удвоил преимущество команды, Кайо Сезар забил на 90-й и 90+2-й. У гостей на 47-й красную карточку получил Ибрахим Аль-Зубаиди.
Напомним, в матче первого круга победу также отпраздновал «Аль-Хиляль» (5:0).
После этой игры «Аль-Хиляль» идёт на втором месте в турнирной таблице саудовского первенства (68 очков), «Аль-Ороба» находится на 16-й строчке (30 очков).
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