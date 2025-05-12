«Аль-Хиляль» разгромил клуб «Аль-Ороба», Митрович забил один из голов

«Аль-Хиляль» крупно обыграл команду «Аль-Ороба» в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля. Игра проходила на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде. Главным арбитром встречи был Эрик Ламбрехтс из Бельгии.

Александр Митрович открыл счёт на 28-й минуте, Салем Аль-Давсари на 65-й удвоил преимущество команды, Кайо Сезар забил на 90-й и 90+2-й. У гостей на 47-й красную карточку получил Ибрахим Аль-Зубаиди.

Напомним, в матче первого круга победу также отпраздновал «Аль-Хиляль» (5:0).

После этой игры «Аль-Хиляль» идёт на втором месте в турнирной таблице саудовского первенства (68 очков), «Аль-Ороба» находится на 16-й строчке (30 очков).