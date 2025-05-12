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«ПСЖ» требует у суда взыскать с Мбаппе € 98 млн за имиджевый ущерб — RMC

«ПСЖ» требует у суда взыскать с Мбаппе € 98 млн за имиджевый ущерб — RMC
Килиан Мбаппе
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Сегодня, 12 мая, «Пари Сен-Жермен» в суде потребовал аннулировать арест на сумму в размере € 55 млн, которые пытался взыскать с клуба экс-нападающий парижан Килиан Мбаппе. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, в начале апреля 2025 года Мбаппе добился наложения ареста на сумму в размере € 55 млн, которую он требует от французской команды в счёт невыплаченной заработной платы и премиальных. Отмечается, что парижский клуб заверил в суде, что это форвард должен им деньги, а не они ему.

Сообщается, что на слушаниях в понедельник перед судьёй адвокаты «ПСЖ» сочли, что Килиан предоставил недостаточно доказательств для взыскания средств с парижан. «ПСЖ» уверяет, что обе стороны заключили устное соглашение летом 2023 года, в котором оговаривалось, что игрок, который ушёл без компенсаций за трансфер, отказался от части сумм, причитающихся по окончании его соглашения.

«ПСЖ» предъявил встречный иск в размере € 98 млн: «Килиан Мбаппе должен «ПСЖ» деньги из-за «трёпок», которые нанесли нам ущерб. Цель иска состоит не в том, чтобы вернуть € 98 млн, а в том, чтобы показать, что он должен нам деньги, его требование необоснованно».

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