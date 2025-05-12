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Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 28-го тура и турнирная таблица

Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 28-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 12 мая, завершился 28-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

10 мая, суббота:

14:30. «Оренбург» – «Химки» — 1:1;
17:00. «Динамо» Махачкала – «Зенит»— 0:1;
19:30. ЦСКА – «Краснодар»— 1:0.

11 мая, воскресенье:

14:00. «Акрон» – «Ахмат»— 3:2;
16:30. «Факел» – «Локомотив»— 0:1;
19:30. «Динамо» Москва – «Спартак»— 2:0;
19:30. «Рубин» – «Ростов» — 1:0.

12 мая, понедельник:

19:00. «Пари НН» — «Крылья Советов» — 5:2.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице после 28 матчей Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» с 60 очками после 28 игр. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА, заработавший 55 очков в 28 встречах. В зоне прямого вылета находятся «Оренбург» и «Факел» (19) (16).

Календарь сезона-2024/2025 РПЛ
Турнирная таблица РПЛ - 2024/2025
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