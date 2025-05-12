Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Охдуд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Пари НН» Трошечкин высказался о борьбе за выживание в РПЛ

Полузащитник «Пари НН» Трошечкин высказался о борьбе за выживание в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин поделился мнением о победе нижегородцев над «Крыльями Советов» (5:2) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Грулёв – 9'     2:0 Босельи – 16'     3:0 Босельи – 44'     4:0 Босельи – 45+1'     4:1 Олейников – 45+5'     4:2 Шитов – 65'     5:2 Босельи – 76'    

«Мы сами понимаем, что у нас из трёх игр — два матча с прямыми конкурентами оставалось перед этим туром. В целом тур сложился для нас позитивно. Нам обязательно надо было побежать. Слава богу, это произошло.

В первом тайме многое получалось в атаке. Во втором, наверное, сыграла психология. Давно не выигрывали, тем более так уверенно. Может, сами чуть-чуть испугались. Работа в плане психологии будет проделана, чтобы мы такие игры спокойно доводили до победы», — передает слова Трошечкина корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

После 28 сыгранных встреч «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 30 очков.

Материалы по теме
Аутсайдеры РПЛ выдали зрелище на уровне «класико». У форварда «Пари НН» — покер! Видео
Аутсайдеры РПЛ выдали зрелище на уровне «класико». У форварда «Пари НН» — покер! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android