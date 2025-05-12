Полузащитник «Пари НН» Трошечкин высказался о борьбе за выживание в РПЛ

Хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин поделился мнением о победе нижегородцев над «Крыльями Советов» (5:2) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Мы сами понимаем, что у нас из трёх игр — два матча с прямыми конкурентами оставалось перед этим туром. В целом тур сложился для нас позитивно. Нам обязательно надо было побежать. Слава богу, это произошло.

В первом тайме многое получалось в атаке. Во втором, наверное, сыграла психология. Давно не выигрывали, тем более так уверенно. Может, сами чуть-чуть испугались. Работа в плане психологии будет проделана, чтобы мы такие игры спокойно доводили до победы», — передает слова Трошечкина корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

После 28 сыгранных встреч «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 30 очков.