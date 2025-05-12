Трошечкин: игра «Пари НН» с «Факелом» — матч года, дальше будет зависеть не от нас

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Игра состоится 17 мая.

«Наверное, у нас матч года будет с «Факелом». Очень жаль, что я пропущу. Дальше, наверное, что-то будет зависеть не от нас — от наших конкурентов. У нас матч года с «Факелом», и будем стараться подгрызть очки у ЦСКА, который на ходу, на выезде. Дальше будем смотреть таблицу уже», — передаёт слова Трошечкина корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

Команда из Нижнего Новгорода находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России (26 очков), воронежцы замыкают таблицу (16 очков).