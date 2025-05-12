Результаты матчей РПЛ сезона-2024/2025 12 мая

В понедельник, 12 мая, в 28-м туре Российской Премьер-Лиги состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матчей РПЛ 12 мая:

«Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов» — 5:2.

После 28 туров Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 60 очков за 28 игр. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА с 55 очками. В зоне прямого вылета находятся «Факел» с 16 очками и «Оренбург» (19). В зоне стыковых матчей — «Ахмат» (24) и «Пари НН» (26).