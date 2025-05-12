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Спортдиректор «Пари НН» Удальцов прокомментировал крупную победу над «Крыльями Советов»

Спортдиректор «Пари НН» Удальцов прокомментировал крупную победу над «Крыльями Советов»
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов поделился мнением о разгромной победе нижегородской команды над самарскими «Крыльями Советов» (5:2).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Грулёв – 9'     2:0 Босельи – 16'     3:0 Босельи – 44'     4:0 Босельи – 45+1'     4:1 Олейников – 45+5'     4:2 Шитов – 65'     5:2 Босельи – 76'    

«Домашние игры для нас самые важные. Когда мы играем дома, мы чувствуем поддержку болельщиков. Сегодня так и случилось. Выиграли дома с «Ахматом», сегодня выиграли. Сейчас все силы направлены на то, чтобы набрать очки в матче с «Факелом». Когда мы встречались здесь после поражений, многие смотрели на меня пессимистично. Но я всегда говорил, что домашние игры для нас особые. Здорово, что нам сегодня удалось порадовать своих болельщиков.

Честно, я после игры стоял, когда весь стадион кричал: «Молодцы!». Это дорогого стоит! Думаю, что ребята своей игрой заслужили такую похвалу от болельщиков», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

После 28 сыгранных встреч «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 30 очков.

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