Спортдиректор «Пари НН» Удальцов прокомментировал крупную победу над «Крыльями Советов»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов поделился мнением о разгромной победе нижегородской команды над самарскими «Крыльями Советов» (5:2).

«Домашние игры для нас самые важные. Когда мы играем дома, мы чувствуем поддержку болельщиков. Сегодня так и случилось. Выиграли дома с «Ахматом», сегодня выиграли. Сейчас все силы направлены на то, чтобы набрать очки в матче с «Факелом». Когда мы встречались здесь после поражений, многие смотрели на меня пессимистично. Но я всегда говорил, что домашние игры для нас особые. Здорово, что нам сегодня удалось порадовать своих болельщиков.

Честно, я после игры стоял, когда весь стадион кричал: «Молодцы!». Это дорогого стоит! Думаю, что ребята своей игрой заслужили такую похвалу от болельщиков», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

После 28 сыгранных встреч «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 30 очков.