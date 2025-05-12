Спортдиректор «Пари НН» отреагировал на покер Босельи в матче с «Крыльями Советов»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о четырёх забитых мячах полузащитника Хуана Босельи в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (5:2).

«Мы очень рады за Хуана Босельи. Он очень большой игрок для нас. Он забрал мяч, все ребята его подписали по старой футбольной традиции. Индивидуальные достижения важны, но для нас, конечно, командное достижение ценнее. Хуан сегодня топчик!» — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

После 28 сыгранных встреч «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 30 очков.