«Реал» считает, что Анчелотти плохо подготовил клуб к «Арсеналу» из-за Бразилии — Relevo

Руководство «Реала» в последнее время недовольно работой главного тренера команды Карло Анчелотти. Ранее стало известно, что специалист возглавит сборную Бразилии, однако клуб из Мадрида пока не объявил о его уходе из команды. Об этом сообщает Relevo.

Итальянец отменил тренировку «сливочных», назначенную на понедельник, хотя уже 14 мая команде предстоит игра с «Мальоркой». Отмечается, что в стане «Королевского клуба» уже обсуждают назначение Хаби Алонсо на пост нового главного тренера команды.

В «Реале» недовольны тем, что в последнее время внимание Анчелотти было слишком сильно сконцентрировано на переговорах с Бразильской конфедерацией футбола. Противостояние с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов заставило боссов «Королевского клуба» подумать, что итальянец не уделил подготовке команды должного внимания, а футболисты якобы и вовсе были поражены тем, насколько слабой была подготовка команды к играм с «Арсеналом». Они считают, что у них не было конкретного плана на каждую ситуацию – только общие инструкции от штаба.

За три тура до конца сезона «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании (82 очков), «Реал» идёт на втором месте (75 очков).