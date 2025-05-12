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Результаты матчей Серии А сезона-2024/2025 12 мая

Результаты матчей Серии А сезона-2024/2025 12 мая
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В понедельник, 12 мая, в 36-м туре чемпионата Италии сезона-2024/2025 прошли два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч чемпионата Италии 12 мая:

«Венеция» — «Фиорентина» — 2:1;
«Аталанта» — «Рома» — 2:1.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи». Команда Антонио Конте набрала 78 очков после 36 матчей. На второй строчке располагается миланский «Интер». Подопечные Симоне Индзаги заработали 77 очков в 36 матчах. Замыкает тройку лидеров «Аталанта», набравшая 71 очко после 36 туров. В зоне вылета находятся «Монца» с 18 очками, «Эмполи» (28 очков) и «Лечче» (28).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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