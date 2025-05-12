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Агент Гурцкая — о Станковиче в «Спартаке»: слабый тренер, его уберут

Агент Гурцкая — о Станковиче в «Спартаке»: слабый тренер, его уберут
Деян Станкович
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Известный футбольный агент Тимур Гурцкая оценил работу главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

– «Спартак» не выходит из раздевалки на первые таймы, потому что у них слабый тренер. Теперь я понимаю, почему он не может в Италии найти работу со своим бэкграундом. Он слабый тренер. У него в какой-то момент даже мотивация перестала работать.

– Был отрезок осенью, когда вы говорили, что Станкович не слабый тренер.
– Соперники стали подстраиваться под игру Барко и Маркиньоса. Они изучили простейшие методы борьбы против центра «Спартака», и у тренера больше ничего нет. В матче, в котором не было Барко, «Спартак» даже «Факел» не обыграл.

– Если «Спартак» не выиграет Кубок, Станковича надо убирать?
– Его всё равно уберут, только ещё полгода дадут ему. С ним нет будущего. Хоть один человек в мире может сказать, во что играет «Спартак»? Довести мяч до Барко, откинуть его Маркиньосу – и дальше он что-то сделает. У них нет игры, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 28 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с самарскими «Крыльями Советов».

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