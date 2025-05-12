Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ после 28-го тура

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta Sports обновил прогноз на чемпиона Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025.

Так, главным фаворитом чемпионской гонки остаётся «Краснодар». Шансы «быков» на победу в турнире оцениваются в 54,7%. Туром ранее они составляли 68%. Вторым претендентом является «Зенит». Сине-бело-голубые, в свою очередь, займут первое место в итоговой таблице РПЛ по версии источника с вероятностью 45,3%.

Шансы клубов РПЛ на золото после 28 туров по версии Opta:

«Краснодар»: вероятность чемпионства — 54,7%;

«Зенит»: вероятность чемпионства — 45,3%.

После 28 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко. На второй строчке располагается «Зенит», у него 60 очков. Третье и четвёртое места — у ЦСКА (55) и «Динамо» (53).