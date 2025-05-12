«Забили сами себе». Тренер «Крыльев» Осинькин — о разгромном поражении от «Пари НН»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча с «Пари Нижний Новгород» (2:5) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

— Что случилось с командой в первом тайме?

— Мы плохо вошли в игру, мне действительно неприятно это говорить. Не могу сказать, что забивали нам, потому что эти голы мы забили фактически сами себе. Давайте что-то ещё спросим, потому что есть вопросы, на которые трудно ответить.

— Как перестраивали игру во втором тайме? Показалось, что можете вернуться.

— Было 4:2, могли сделать 4:3, но, когда пропустили пятый гол, пришлось прятать людей, у которых жёлтые карточки. Также есть люди, которые не совсем здоровы, некоторые замены были связаны с этим. Когда стало 4:2, потом была возможность сделать 4:3, это был ключевой момент, чтобы вернуться в игру. Глупые, лёгкие пенальти.

— Успеет ли Солдатенков вернуться к «Спартаку»?

— Посмотрим. Будем всё для этого делать, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

После 28 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина сыграют с московским «Спартаком».