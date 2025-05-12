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«Забили сами себе». Тренер «Крыльев» Осинькин — о разгромном поражении от «Пари НН»

«Забили сами себе». Тренер «Крыльев» Осинькин — о разгромном поражении от «Пари НН»
Игорь Осинькин
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча с «Пари Нижний Новгород» (2:5) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Грулёв – 9'     2:0 Босельи – 16'     3:0 Босельи – 44'     4:0 Босельи – 45+1'     4:1 Олейников – 45+5'     4:2 Шитов – 65'     5:2 Босельи – 76'    

— Что случилось с командой в первом тайме?
— Мы плохо вошли в игру, мне действительно неприятно это говорить. Не могу сказать, что забивали нам, потому что эти голы мы забили фактически сами себе. Давайте что-то ещё спросим, потому что есть вопросы, на которые трудно ответить.

— Как перестраивали игру во втором тайме? Показалось, что можете вернуться.
— Было 4:2, могли сделать 4:3, но, когда пропустили пятый гол, пришлось прятать людей, у которых жёлтые карточки. Также есть люди, которые не совсем здоровы, некоторые замены были связаны с этим. Когда стало 4:2, потом была возможность сделать 4:3, это был ключевой момент, чтобы вернуться в игру. Глупые, лёгкие пенальти.

— Успеет ли Солдатенков вернуться к «Спартаку»?
— Посмотрим. Будем всё для этого делать, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

После 28 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина сыграют с московским «Спартаком».

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