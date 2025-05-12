Суперкомпьютер предсказал, какое место займёт «Зенит» по итогам текущего сезона РПЛ

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. В частности, после 28-го тура чемпионата страны искусственный интеллект оценил шансы «Зенита» на итоговое место в РПЛ.

Так, наиболее вероятным местом «Зенита» по итогам сезона является второе. Шансы на победу сине-бело-голубых в турнире, однако, существенно выросли, после поражения «Краснодара» от ЦСКА (0:1) в 28-м туре РПЛ.

Вероятность «Зенита» занять конкретное итоговое место в РПЛ:

1-е место — вероятность 45,3%;

2-е место — вероятность 54%;

3-е место — вероятность 0,7%;

места с 4-го по 16-е — вероятность 0%.

Напомним, сейчас «Зенит» идёт на втором месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.