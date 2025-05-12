Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Охдуд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер предсказал, какое место займёт «Зенит» по итогам текущего сезона РПЛ

Суперкомпьютер предсказал, какое место займёт «Зенит» по итогам текущего сезона РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. В частности, после 28-го тура чемпионата страны искусственный интеллект оценил шансы «Зенита» на итоговое место в РПЛ.

Так, наиболее вероятным местом «Зенита» по итогам сезона является второе. Шансы на победу сине-бело-голубых в турнире, однако, существенно выросли, после поражения «Краснодара» от ЦСКА (0:1) в 28-м туре РПЛ.

Вероятность «Зенита» занять конкретное итоговое место в РПЛ:

1-е место — вероятность 45,3%;
2-е место — вероятность 54%;
3-е место — вероятность 0,7%;
места с 4-го по 16-е — вероятность 0%.

Напомним, сейчас «Зенит» идёт на втором месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

Материалы по теме
Расклады на золото РПЛ для «Зенита» и «Краснодара». Права на ошибку у Мусаева больше нет
Расклады на золото РПЛ для «Зенита» и «Краснодара». Права на ошибку у Мусаева больше нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android