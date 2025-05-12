Тренер «Пари НН» Гончаренко высказался о разгромной победе над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко подвёл итоги матча с самарскими «Крыльями Советов» (5:2) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

— Что это было? В первом тайме Эктов, Боссели менялись местами. Какой-то тотальный футбол показали.

— Надо поздравить ребят и болельщиков с победой, потому что очки сейчас тяжело даются. Да, мы первый тайм очень легко провели. Первый забитый гол придал нам вдохновения, и мы более настойчиво вперёд побежали.

Гол, который мы пропустили на последних секундах первого тайма, немного встрепенул «Крылья», и по ходу второго тайма был момент, где мы пропустили. Нам следовало во втором тайме лучше держать мяч. Но, учитывая, что стиль сейчас такой, может, где-то от простоты исходим. Можно было убежать в контратаку для того, чтобы угрожать воротам и держать мяч, не отдавая просто так его сопернику.

— Первый гол был забит после прессинга Никиты Каккоева. Этот план можно использовать в игре с «Факелом» или что-то новое будете придумывать?

— Каккоев играет в центре поля, потому что у нас много проблем. Тичич, Калинский, Марадишвили… Соответственно нам надо было как-то распределять роли. Каккоев по качествам подходит — как центральный защитник, так и опорный, и КПД очень высокий в центре поля.

Поэтому для нас это не новость, что он может бежать, забивать, отдавать какие-то передачи и прессинговать хорошо. Что касается «Факела», давайте наберёмся терпения. Наша цель, чтобы мы эмоции сохранили и провели так же и на таком же кураже как сегодня, матч с «Факелом», — сказал Ганчаренко в эфире «Матч ТВ».

После 28 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко сыграют с воронежским «Факелом».