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Гагнидзе: «Динамо» готово к чемпионству

Гагнидзе: «Динамо» готово к чемпионству
Лука Гагнидзе
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Хавбек «Динамо» Москва Лука Гагнидзе, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», выразил мнение, что у бело‑голубых есть всё необходимое, чтобы выиграть чемпионат России. В сезоне-2023/2024 московский клуб финишировал на третьем месте в Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, «Динамо» готово к чемпионству. Мы же все видели финиш прошлого сезона, когда нужно было набрать всего одно очко для золота. Против «Динамо» все играют на пределе, знают, что это сложный соперник, но в каждом сезоне московский клуб всё равно борется за первое место.

В клубе хорошая организация, собраны классные игроки. Так что у «Динамо» есть всё для того, чтобы стать чемпионом России», — сказал Гагнидзе в эфире «Матч ТВ».

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. В следующем туре подопечные Ролана Гусева сыграют с тольяттинским «Акроном».

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