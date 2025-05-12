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Босельи за один матч с «Крыльями» забил больше, чем любой его одноклубник за весь сезон

Босельи за один матч с «Крыльями» забил больше, чем любой его одноклубник за весь сезон
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Атакующий полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи оформил покер в ворота «Крыльев Советов» (5:2) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Первый свой гол футболист забил на 16-й минуте, четвёртый — на 76-й. Таким образом, уругваец за час записал на свой счёт больше голов, чем каждый из его одноклубников — за весь сезон.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Грулёв – 9'     2:0 Босельи – 16'     3:0 Босельи – 44'     4:0 Босельи – 45+1'     4:1 Олейников – 45+5'     4:2 Шитов – 65'     5:2 Босельи – 76'    

Хуан Босельи является лучшим бомбардиром нижегородской команды в РПЛ. На его счету 10 забитых мячей в 25 встречах. В тройку лучших снайперов команды входят полузащитники Валерий Царукян и Вячеслав Грулёв.

После 28 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 30 очков.

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