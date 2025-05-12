Босельи за один матч с «Крыльями» забил больше, чем любой его одноклубник за весь сезон

Атакующий полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи оформил покер в ворота «Крыльев Советов» (5:2) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Первый свой гол футболист забил на 16-й минуте, четвёртый — на 76-й. Таким образом, уругваец за час записал на свой счёт больше голов, чем каждый из его одноклубников — за весь сезон.

Хуан Босельи является лучшим бомбардиром нижегородской команды в РПЛ. На его счету 10 забитых мячей в 25 встречах. В тройку лучших снайперов команды входят полузащитники Валерий Царукян и Вячеслав Грулёв.

После 28 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 30 очков.