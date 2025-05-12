Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аль-Охдуд — Аль-Наср, результат матча 31-го тура Про-Лиги, счёт 0:9, 12 мая 2025 года

Покер Мане помог «Аль-Насру» со счётом 9:0 разгромить «Аль-Охдуд» в матче Про-Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 31-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Охдуд» и «Аль-Наср». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом (Греция). «Аль-Наср» разгромил «Аль-Охдуд» со счётом 9:0.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 31-й тур
12 мая 2025, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Охдуд
Наджран
Окончен
0 : 9
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Яхья – 16'     0:2 Дуран – 20'     0:3 Брозович – 27'     0:4 Мане – 45+6'     0:5 Дуран – 52'     0:6 Мане – 59'     0:7 Мане – 64'     0:8 Мане – 74'     0:9 Маран – 90+4'    
Удаления: Витор – 47' / нет

За «Аль-Наср» отличились нападающий Айман Яхья, форвард Джон Дуран (дубль), Марсело Брозович, Садио Мане (покер, первый гол — с пенальти) и нападающий Мохаммед Маран (с 11-метрового удара). Португальский форвард Криштиану Роналду отсутствовал в заявке на данный матч.

После 31 сыгранной встречи «Аль-Охдуд» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Про-Лиги, набрав 28 очков. «Аль-Наср» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 63 очка. Турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025 возглавляет «Аль-Иттихад», у которого 74 очка.

Календарь Про-Лиги
Турнирная таблица Про-Лиги
Материалы по теме
Официально
«Аль-Наср» лишился шансов на чемпионство в Про-Лиге, у Роналду нет титулов 2,5 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android