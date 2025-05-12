Покер Мане помог «Аль-Насру» со счётом 9:0 разгромить «Аль-Охдуд» в матче Про-Лиги

Завершился матч 31-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Охдуд» и «Аль-Наср». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом (Греция). «Аль-Наср» разгромил «Аль-Охдуд» со счётом 9:0.
За «Аль-Наср» отличились нападающий Айман Яхья, форвард Джон Дуран (дубль), Марсело Брозович, Садио Мане (покер, первый гол — с пенальти) и нападающий Мохаммед Маран (с 11-метрового удара). Португальский форвард Криштиану Роналду отсутствовал в заявке на данный матч.
После 31 сыгранной встречи «Аль-Охдуд» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Про-Лиги, набрав 28 очков. «Аль-Наср» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 63 очка. Турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025 возглавляет «Аль-Иттихад», у которого 74 очка.
- 13 мая 2025
-
00:21
-
00:20
-
00:13
- 12 мая 2025
-
23:52
-
23:52
-
23:42
-
23:39
-
23:39
-
23:38
-
23:30
-
22:56
-
22:51
-
22:47
-
22:41
-
22:34
-
22:34
-
22:26
-
22:21
-
22:14
-
22:05
-
22:04
-
21:59
-
21:54
-
21:50
-
21:40
-
21:35
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:15
-
21:02
-
20:58
-
20:46
-
20:40
-
20:36