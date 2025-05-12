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Босельи прокомментировал покер в ворота «Крыльев Советов»

Босельи прокомментировал покер в ворота «Крыльев Советов»
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Полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи признан лучшим футболистом матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с Крыльями Советов (5:2). В этой игре футболист оформил покер, дважды реализовав пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Грулёв – 9'     2:0 Босельи – 16'     3:0 Босельи – 44'     4:0 Босельи – 45+1'     4:1 Олейников – 45+5'     4:2 Шитов – 65'     5:2 Босельи – 76'    

«Эта награда лучшему игроку матча не для себя, а для всей команды. Мы сегодня показали характер, показали, что каждый выжимает из себя всё и что мы хотим выйти из текущей ситуации. Это заслуга всей команды. В официальной встрече раньше столько не забивал. Счастлив, но это не конец, впереди у нас ещё два матча, чтобы выполнить задачу, поставленную перед командой», — приводит слова Босельи «Матч ТВ».

«Пари НН» находится на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ (26 очков).

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