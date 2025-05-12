Босельи прокомментировал покер в ворота «Крыльев Советов»
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Полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи признан лучшим футболистом матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с Крыльями Советов (5:2). В этой игре футболист оформил покер, дважды реализовав пенальти.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Грулёв – 9' 2:0 Босельи – 16' 3:0 Босельи – 44' 4:0 Босельи – 45+1' 4:1 Олейников – 45+5' 4:2 Шитов – 65' 5:2 Босельи – 76'
«Эта награда лучшему игроку матча не для себя, а для всей команды. Мы сегодня показали характер, показали, что каждый выжимает из себя всё и что мы хотим выйти из текущей ситуации. Это заслуга всей команды. В официальной встрече раньше столько не забивал. Счастлив, но это не конец, впереди у нас ещё два матча, чтобы выполнить задачу, поставленную перед командой», — приводит слова Босельи «Матч ТВ».
«Пари НН» находится на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ (26 очков).
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