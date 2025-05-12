Серия А сезона-2024/2025: результаты матчей 36-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 12 мая, завершился 36-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
9 мая, пятница:
«Милан» — «Болонья» — 3:1.
10 мая, суббота:
«Комо» — «Кальяри» — 3:1;
«Лацио» — «Ювентус» — 1:1;
«Эмполи» — «Парма» — 2:1.
11 мая, воскресенье:
«Удинезе» — «Монца» — 1:2;
«Верона» — «Лечче» — 1:1;
«Торино» — «Интер» — 0:2;
«Наполи» — «Дженоа» — 2:2.
12 мая, понедельник:
«Венеция» — «Фиорентина» — 2:1;
«Аталанта» — «Рома» — 2:1.
Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи». Команда Антонио Конте набрала 78 очков после 36 матчей. На второй строчке располагается миланский «Интер». Подопечные Симоне Индзаги заработали 77 очков в 36 матчах. Замыкает тройку лидеров «Аталанта», набравшая 71 очко после 36 туров. В зоне вылета находятся «Монца» с 18 очками, «Эмполи» (28 очков) и «Лечче» (28).