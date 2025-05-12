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Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль встретился с популярным рэпером Трэвисом Скоттом

Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль встретился с популярным рэпером Трэвисом Скоттом
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17-летний испанский футболист Ламин Ямаль, выступающий на позиции крайнего нападающего каталонской «Барселоны», встретился с 34-летним американским рэпером Жаком Уэбстером II, более известным под псевдонимом Трэвис Скотт.

Поклонники реслинга и, в частности, промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) после встречи двух мировых звёзд стали искать взаимосвязь между Ламином и Трэвисом. 2 марта 2025 года на шоу Elimination Chamber Скотт вместе с Дуйэном «Скалой» Джонсоном и легендарным Джоном Синой напали на Коди Роудса, который был Неоспоримым чемпионом WWE.

Через две недели после этого Ламин посетил еженедельное шоу WWE SmackDown в Барселоне, где встретился с Роудсом, который подарил футболисту кастомный титул. А 21 апреля Трэвис Скотт вмешается в титульный бой Сины и Роудса, благодаря чему Джон завоюет свой рекордный и 17-й титул.

Трэвис Скотт на WrestleMania 41

Трэвис Скотт на WrestleMania 41

Фото: Ethan Miller/Getty Images

В последний год WWE активно сотрудничает со звёздами — например, прошлым летом два игрока НБА приняли активное продвижение в сюжете, столкнувшись на ринге. Поэтому теперь часть зарубежных поклонников ждёт Ямаля на ринге WWE.

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