Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль встретился с популярным рэпером Трэвисом Скоттом

17-летний испанский футболист Ламин Ямаль, выступающий на позиции крайнего нападающего каталонской «Барселоны», встретился с 34-летним американским рэпером Жаком Уэбстером II, более известным под псевдонимом Трэвис Скотт.

Поклонники реслинга и, в частности, промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) после встречи двух мировых звёзд стали искать взаимосвязь между Ламином и Трэвисом. 2 марта 2025 года на шоу Elimination Chamber Скотт вместе с Дуйэном «Скалой» Джонсоном и легендарным Джоном Синой напали на Коди Роудса, который был Неоспоримым чемпионом WWE.

Через две недели после этого Ламин посетил еженедельное шоу WWE SmackDown в Барселоне, где встретился с Роудсом, который подарил футболисту кастомный титул. А 21 апреля Трэвис Скотт вмешается в титульный бой Сины и Роудса, благодаря чему Джон завоюет свой рекордный и 17-й титул.

Трэвис Скотт на WrestleMania 41 Фото: Ethan Miller/Getty Images

В последний год WWE активно сотрудничает со звёздами — например, прошлым летом два игрока НБА приняли активное продвижение в сюжете, столкнувшись на ринге. Поэтому теперь часть зарубежных поклонников ждёт Ямаля на ринге WWE.