«Аталанта» победила «Рому» и оставила её вне зоны Лиги чемпионов в таблице Серии А

Завершился матч 36-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Ромой». Игра проходила на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия), В качестве главного арбитра встречу обслуживал Симоне Содза. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Уже на девятой минуте форвард «Аталанты» Адемола Лукман вывел свою команду вперёд. На 32-й минуте полузащитник римлян Бриан Кристанте восстановил равенство в счёте. На 76-й минуте вышедший на замену хавбек Ибраим Сулемана своим голом принёс хозяевам победу.

«Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. У команды 71 очко после 36 туров. «Рома» с 63 очками опустилась на шестое место и упустила шанс опередить в турнирной таблице «Лацио» и «Ювентус», которые в 36-м туре в очном матче сыграли вничью. Отставание от зоны ЛЧ составляет одно очко.