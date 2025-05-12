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Аталанта — Рома, результат матча 12 мая 2025, счёт 2:1, Серия А 2024-2025

«Аталанта» победила «Рому» и оставила её вне зоны Лиги чемпионов в таблице Серии А
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Завершился матч 36-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Ромой». Игра проходила на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия), В качестве главного арбитра встречу обслуживал Симоне Содза. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Италия — Серия А . 36-й тур
12 мая 2025, понедельник. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 1
Рома
Рим
1:0 Лукман – 9'     1:1 Кристанте – 32'     2:1 Сулемана – 76'    

Уже на девятой минуте форвард «Аталанты» Адемола Лукман вывел свою команду вперёд. На 32-й минуте полузащитник римлян Бриан Кристанте восстановил равенство в счёте. На 76-й минуте вышедший на замену хавбек Ибраим Сулемана своим голом принёс хозяевам победу.

«Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. У команды 71 очко после 36 туров. «Рома» с 63 очками опустилась на шестое место и упустила шанс опередить в турнирной таблице «Лацио» и «Ювентус», которые в 36-м туре в очном матче сыграли вничью. Отставание от зоны ЛЧ составляет одно очко.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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