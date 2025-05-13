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«Ювентус» хочет приобрести Антони — Football Espana

«Ювентус» хочет приобрести Антони — Football Espana
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У нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони, выступающего на правах аренды за испанский «Бетис», есть шансы продолжить карьеру в одном из европейских топ-клубов. Об этом сообщает Football Espana.

Коллектив из Севильи прилагает все усилия для того, чтобы сохранить игрока в команде на постоянной основе, но элитные клубы также проявляют интерес к исполнителю. Одним из главных претендентов на Антони является «Атлетико», однако «Ювентус» также рассчитывает на совершение данной сделки. «Манчестер Юнайтед» надеется получить за нападающего € 40-50 млн, «Бетис» сможет позволить себе такой трансфер лишь в случае выхода в Лигу чемпионов.

Отмечается, что приоритетные кандидаты на покупку бразильца – «Атлетико», «Бетис» и «Вильярреал».

В 22 матчах за «бетикос» во всех турнирах бразилец забил восемь голов и отдал пять голевых передач.

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