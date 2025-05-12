Суперкомпьютер предсказал, какое место займёт «Краснодар» по итогам текущего сезона РПЛ

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. В частности, после 28-го тура чемпионата страны искусственный интеллект оценил шансы «Краснодара» на итоговое место в РПЛ.

Так, наиболее вероятным местом «Краснодара» по итогам сезона является первое. Шансы на победу сине-бело-голубых в турнире после поражения от ЦСКА (0:1) в 28-м туре РПЛ снизились до 54,7%, но «быки» продолжают оставаться главным претендентом на титул.

Вероятность «Краснодара» занять конкретное итоговое место в РПЛ:

1-е место — вероятность 54,7%;

2-е место — вероятность 45%;

3-е место — вероятность 0,3%;

места с 4-го по 16-е — вероятность 0%.

За два тура до конца чемпионата «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 61 очком. Отрыв от «Зенита», занимающего вторую строчку, составляет одно очко.