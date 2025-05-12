Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер предсказал, какое место займёт «Краснодар» по итогам текущего сезона РПЛ

Суперкомпьютер предсказал, какое место займёт «Краснодар» по итогам текущего сезона РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. В частности, после 28-го тура чемпионата страны искусственный интеллект оценил шансы «Краснодара» на итоговое место в РПЛ.

Так, наиболее вероятным местом «Краснодара» по итогам сезона является первое. Шансы на победу сине-бело-голубых в турнире после поражения от ЦСКА (0:1) в 28-м туре РПЛ снизились до 54,7%, но «быки» продолжают оставаться главным претендентом на титул.

Вероятность «Краснодара» занять конкретное итоговое место в РПЛ:

1-е место — вероятность 54,7%;
2-е место — вероятность 45%;
3-е место — вероятность 0,3%;
места с 4-го по 16-е — вероятность 0%.

За два тура до конца чемпионата «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 61 очком. Отрыв от «Зенита», занимающего вторую строчку, составляет одно очко.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Расклады на золото РПЛ для «Зенита» и «Краснодара». Права на ошибку у Мусаева больше нет
Расклады на золото РПЛ для «Зенита» и «Краснодара». Права на ошибку у Мусаева больше нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android