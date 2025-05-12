Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генеральный директор «Балтики» Измайлов рассказал о задаче команды в РПЛ

Генеральный директор «Балтики» Измайлов рассказал о задаче команды в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов назвал ближайшую задачу клуба в Российской Премьер-Лиге. Напомним, за два тура до конца сезона Первой лиги «Балтика» досрочно обеспечивала выход в высший дивизион страны.

«Ставить задачи нужно и глобальные, и стратегические, но и тактические. В ближайшем периоде задача — закрепиться в РПЛ. А дальше — больше. Это и развитие инфраструктуры, развитие клуба. Мы развиваемся и с каждым годом начинаем прогрессировать, занимая всё выше и выше места в таблице.

Было приятно играть в финале Кубка России в «Лужниках» и быть рядом с этим кубком. Уверен, «Балтика» этот Кубок завоюет. Мы прошли репетицию, но теперь надо идти за золотом», — сказал Измайлов в эфире «Матч ТВ».

17 мая «Балтика» сразится с красноярским «Енисеем» в рамках 33-го тура Первой лиги сезона-2024/2025.

Материалы по теме
«Наш тренерский штаб — сильнейший в России». Талалаев эффектно возвращается в РПЛ
Эксклюзив
«Наш тренерский штаб — сильнейший в России». Талалаев эффектно возвращается в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android