«Шеффилд Юнайтед» разгромил «Бристоль Сити» и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа

«Шеффилд Юнайтед» крупно обыграл «Бристоль Сити» в ответном полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа (3:0). Игра проходила на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде.

Киффер Мур открыл счёт на 41-й минуте, Густаво Хамер на 52-й удвоил преимущество команды, а на 83-й отличился Каллум О'Харе. В первой игре «клинки» также были сильнее, они разгромили «зарянок» со счётом 3:0.

В финале плей-офф «Шеффилд Юнайтед» сразится с победителем противостояния «Сандерленда» и «Ковентри Сити». В первой игре этих команд победили «чёрные коты» (2:1). Ответный матч состоится 13 мая.

В последний раз на данный момент «Шеффилд Юнайтед» выступал в АПЛ в сезоне-2020/2021.