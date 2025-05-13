Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шеффилд Юнайтед» разгромил «Бристоль Сити» и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа

«Шеффилд Юнайтед» разгромил «Бристоль Сити» и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа
Комментарии

«Шеффилд Юнайтед» крупно обыграл «Бристоль Сити» в ответном полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа (3:0). Игра проходила на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде.

Англия — Чемпионшип . Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
12 мая 2025, понедельник. 22:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
3 : 0
Бристоль Сити
Бристоль
1:0 Мур – 41'     2:0 Хамер – 52'     3:0 О'Харе – 83'    

Киффер Мур открыл счёт на 41-й минуте, Густаво Хамер на 52-й удвоил преимущество команды, а на 83-й отличился Каллум О'Харе. В первой игре «клинки» также были сильнее, они разгромили «зарянок» со счётом 3:0.

В финале плей-офф «Шеффилд Юнайтед» сразится с победителем противостояния «Сандерленда» и «Ковентри Сити». В первой игре этих команд победили «чёрные коты» (2:1). Ответный матч состоится 13 мая.

В последний раз на данный момент «Шеффилд Юнайтед» выступал в АПЛ в сезоне-2020/2021.

Материалы по теме
«Лидс» стал победителем Чемпионшипа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android