«Шеффилд Юнайтед» разгромил «Бристоль Сити» и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа
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«Шеффилд Юнайтед» крупно обыграл «Бристоль Сити» в ответном полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа (3:0). Игра проходила на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде.
Англия — Чемпионшип . Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
12 мая 2025, понедельник. 22:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
3 : 0
Бристоль Сити
Бристоль
1:0 Мур – 41' 2:0 Хамер – 52' 3:0 О'Харе – 83'
Киффер Мур открыл счёт на 41-й минуте, Густаво Хамер на 52-й удвоил преимущество команды, а на 83-й отличился Каллум О'Харе. В первой игре «клинки» также были сильнее, они разгромили «зарянок» со счётом 3:0.
В финале плей-офф «Шеффилд Юнайтед» сразится с победителем противостояния «Сандерленда» и «Ковентри Сити». В первой игре этих команд победили «чёрные коты» (2:1). Ответный матч состоится 13 мая.
В последний раз на данный момент «Шеффилд Юнайтед» выступал в АПЛ в сезоне-2020/2021.
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