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Никита Медведев стал первым вратарём в истории РПЛ с двумя голевыми передачами за сезон

Никита Медведев стал первым вратарём в истории РПЛ с двумя голевыми передачами за сезон
Никита Медведев
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Вратарь «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев в матче с самарскими «Крыльями Советов» (5:2) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025 отметился голевой передачей. Это произошло на 45+1-й минуте встречи, когда он отдал ассист на нападающего Хуана Босельи. Для 30-летнего голкипера он стал вторым в нынешнем сезоне. Таким образом, Медведев оказался первым в истории чемпионатов России вратарём с двумя голевыми передачами за сезон. Об этом сообщает телеграм-канал РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Грулёв – 9'     2:0 Босельи – 16'     3:0 Босельи – 44'     4:0 Босельи – 45+1'     4:1 Олейников – 45+5'     4:2 Шитов – 65'     5:2 Босельи – 76'    

Ранее вратарь нижегородцев ассистировал 3 ноября во встрече с грозненским «Ахматом» (2:0) в 14-м туре РПЛ. На 90-й минуте Медведев отдал голевую передачу на защитника Александра Эктова.

В нынешнем сезоне Медведев провёл за «Пари НН» 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 47 мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

После 28 сыгранных встреч «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко сыграют с воронежским «Факелом».

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