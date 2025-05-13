Шансы «Спартака» на третье место за два тура до финиша РПЛ составляют 3,2% — Opta

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. В частности, после 28-го тура чемпионата страны искусственный интеллект оценил шансы «Спартака» на попадание в тройку сильнейших команд РПЛ.

По данным источника, вероятность того, что подопечные Деяна Станковича завершат сезон на третьем месте в турнирной таблице, составляет 3,2%. Фаворитом в борьбе за бронзовые медали за два тура до конца является ЦСКА, вторым претендентом остаётся московское «Динамо».

Претенденты на третье место в итоговой таблице РПЛ-2024/2025 после 28-го тура:

ЦСКА — 85,2%;

«Динамо» Москва — 10,3%;

«Спартак» — 3,2%;

«Зенит» — 0,7%;

«Краснодар» — 0,3%;

«Локомотив» — 0,2%.

После 28 туров «Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку с 61 очком. «Зенит» располагается на второй строчке с 60 очками. ЦСКА занимает третье место, у команды 55 очков. Столичное «Динамо» набрало в 28 матчах 53 очка и идёт четвёртым. «Спартак» с 51 очком замыкает пятёрку сильнейших команд страны. У «Локомотив» в активе 49 очков, он находится на шестой строчке.