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В штаб Алонсо в «Реале» могут войти тренеры с опытом работы в «Барселоне» — Marca

В штаб Алонсо в «Реале» могут войти тренеры с опытом работы в «Барселоне» — Marca
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Будущему главному тренеру «Реала» Хаби Алонсо станут помогать тренеры с опытом работы в «Барселоне». Об этом сообщает Marca.

Аргентинец Себастьян Паррилья, являющийся главным помощником Алонсо, может заменить Хаби в случае его увольнения. Специалист помогает испанцу ещё со времён совместной работы в юношеской команде «сливочных». В «Реале Сосьедад» они также совместно трудились во второй команде из Сан-Себастьяна.

Каталонец Альберто Энсинас с 2018 года помогал Гарсии Пимьенте в резервной команде «Барселоны», а с 2021-го он работал в «Байере».

Исмаэль Каменфорте Лопес — тренер по физподготовке и психологии. Начинал свою карьеру он во второй команде «блауграны», помогая Доменеку Торренту. У Лопеса есть опыт работы в «Нью-Йорк Сити», с 2021-го он также находился в «Байере».

Ожидается, что Хаби Алонсо будет руководить «Реалом» уже на ближайшем клубном чемпионате мира.

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