Вероятность того, что «Оренбург» избежит прямого вылета из РПЛ, составляет 0,8% — Opta

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. В частности, после 28-го тура чемпионата страны искусственный интеллект оценил шансы «Оренбурга» на попадание в стыковые матчи по итогам основной части турнира.

По данным источника, вероятность того, что «Оренбург» займёт 14-е место в турнирной таблице после 30 туров и избежит прямого вылета из РПЛ, составляет 0,8%. Гораздо выше шанс на то, что команда останется на 15-й строчке (87,5%) или опустится на 16-е место (11,7%).

Претенденты на прямой вылет из РПЛ после 28 туров:

«Факел» — 100%;

«Оренбург» — 99,2%;

«Ахмат» — 0,8%.

За два тура до конца чемпионата «Факел» с 16 очками занимает 16-е место и уже точно не поднимется выше 15-й строчки. «Оренбург» занимает 15-е место с 19 очками, отставание от «Ахмата» с 14-й строчки составляет пять очков.