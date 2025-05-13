Карраскаль, Босельи и Мелкадзе — в сборной 28-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 28-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Динамо», ЦСКА и «Рубина» — по два футболиста. По одному представителю у «Зенита», «Химок», «Пари НН», «Локомотива» и «Ахмата». Тренером символической сборной мы выбрали Ролана Гусева («Динамо»).

Вратарь: Никита Кокарев («Химки»).

Защитники: Егор Тесленко («Рубин»), Виллиан Роша (ЦСКА), Нино («Зенит»).

Полузащитники: Сергей Пиняев («Локомотив»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Данил Глебов («Динамо»), Хорхе Карраскаль («Динамо»).

Нападающие: Хуан Босельи («Пари НН»), Мирлинд Даку («Рубин»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).

Главный тренер: Ролан Гусев («Динамо»).