Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карраскаль, Босельи и Мелкадзе — в сборной 28-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Карраскаль, Босельи и Мелкадзе — в сборной 28-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
Комментарии

«Чемпионат» определил символическую сборную 28-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Динамо», ЦСКА и «Рубина» — по два футболиста. По одному представителю у «Зенита», «Химок», «Пари НН», «Локомотива» и «Ахмата». Тренером символической сборной мы выбрали Ролана Гусева («Динамо»).

Вратарь: Никита Кокарев («Химки»).

Защитники: Егор Тесленко («Рубин»), Виллиан Роша (ЦСКА), Нино («Зенит»).

Полузащитники: Сергей Пиняев («Локомотив»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Данил Глебов («Динамо»), Хорхе Карраскаль («Динамо»).

Нападающие: Хуан Босельи («Пари НН»), Мирлинд Даку («Рубин»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).

Главный тренер: Ролан Гусев («Динамо»).

Материалы по теме
Сборная 28-го тура РПЛ. Мучители «Краснодара», автор феерического покера и тренер «Динамо» Сборная 28-го тура РПЛ. Мучители «Краснодара», автор феерического покера и тренер «Динамо»
Аутсайдеры РПЛ выдали зрелище на уровне «класико». У форварда «Пари НН» — покер! Видео Аутсайдеры РПЛ выдали зрелище на уровне «класико». У форварда «Пари НН» — покер! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android