Стало известно об условии, касающемся «Реала», в контракте Анчелотти со сборной Бразилии

Мадридский «Реал» согласился провести товарищеский матч со сборной Бразилии по футболу. Об этом сообщает Globo Brasil.

По информации издания, это решение связано с контрактом нового главного тренера сборной Бразилии — Карло Анчелотти. В соглашении национальной команды с итальянским специалистом есть пункт о проведении товарищеской встречи с мадридским клубом.

Напомним, ранее стало известно, что Анчелотти будет руководить сборной Бразилии уже в предстоящих матчах квалификации к чемпионату мира 2026 года с Эквадором (6 июня) и Парагваем (11 июня). Итальянский тренер начнёт работу во главе национальной команды Бразилии с 26 мая.