Винисиус и Васкес пропустят остаток сезона из-за травм, полученных в матче с «Барселоной»
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Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес и вингер «сливочных» Винисиус Жуниор, получившие травмы в матче 35-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (3:4), не смогут выступать до конца сезона. Об этом сообщает AS.
Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5' 0:2 Мбаппе – 14' 1:2 Гарсия – 19' 2:2 Ямаль – 32' 3:2 Рафинья – 34' 4:2 Рафинья – 45' 4:3 Мбаппе – 70'
По информации издания, травмы игроков настолько серьёзны, что они будут восстанавливаться как минимум до конца сезона.
Ранее стало известно, что Винисиус Жуниор получил растяжение связок левой лодыжки. У Лукаса Васкеса после медосмотра выявлено повреждение пектиновой мышцы левого бедра.
Напомним, после 35 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. После аналогичного количества матчей «Барселона» является лидером Ла Лиги.
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