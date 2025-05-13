Винисиус и Васкес пропустят остаток сезона из-за травм, полученных в матче с «Барселоной»

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес и вингер «сливочных» Винисиус Жуниор, получившие травмы в матче 35-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (3:4), не смогут выступать до конца сезона. Об этом сообщает AS.

По информации издания, травмы игроков настолько серьёзны, что они будут восстанавливаться как минимум до конца сезона.

Ранее стало известно, что Винисиус Жуниор получил растяжение связок левой лодыжки. У Лукаса Васкеса после медосмотра выявлено повреждение пектиновой мышцы левого бедра.

Напомним, после 35 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. После аналогичного количества матчей «Барселона» является лидером Ла Лиги.