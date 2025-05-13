Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Аршавин оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ
Комментарии

Российский экс-футболист Андрей Аршавин оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» в чемпионской гонке в РПЛ.

«Мне кажется, что всё равно шансы повыше у «Краснодара», чем у «Зенита». Хоть я и верю в «Оренбург», но всё равно — у них 15‑е место, а у «Краснодара» — первое. Обыгрывай «Оренбург», а потом дома — «Динамо»… Понятно, что у «Краснодара» на данный момент больше шансов. Думаю, что «Оренбург» даст бой, но насколько хватит класса и терпения у игроков — единственное, в чём вопрос», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 61 очко. На втором месте располагается «Зенит», набрав 60 очков. Замыкает лидирующую тройку ЦСКА, который заработал 55 очков.

Материалы по теме
Расклады на золото РПЛ для «Зенита» и «Краснодара». Права на ошибку у Мусаева больше нет
Расклады на золото РПЛ для «Зенита» и «Краснодара». Права на ошибку у Мусаева больше нет
Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android