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После хет-трика «Барселоне» Мбаппе вошёл в топ-3 претендентов на «Золотую бутсу»

После хет-трика «Барселоне» Мбаппе вошёл в топ-3 претендентов на «Золотую бутсу»
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Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вошёл в тройку претендентов на «Золотую бутсу». Об этом сообщает A Bola.

После хет-трика игрока в ворота «Барселоны» в матче 35-го тура Ла Лиги на счету игрока стало 54 очка, так как за каждый гол в Ла Лиге в рейтинге «Золотой бутсы» футболисту начисляется два очка.

На первом месте в рейтинге награды находится нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш, который заработал 57 очков за 38 голов в чемпионате Португалии. На втором месте расположился вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах с 56 очками и 28 голами в английской Премьер-лиге.

В пятерку лучших также входят нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски и форвард «Баварии» Гарри Кейн, которые оба забили по 25 голов в своих чемпионатах и заработали по 50 очков.

Напомним, «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов, входящих в УЕФА.

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